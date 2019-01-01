زانيولو: لن أرتدي قميص توتي وكاكا مثلي الأعلى

لاعب روما المتألق في الفترة الأخيرة يكشف عن ملهمه في صغره

نفى نيكولو زانيولو لاعب روما الإيطالي، فكرة الحصول على قميص توتي رقم 10 مع ذئاب العاصمة.

وظهر اللاعب صاحب الـ 20 عاماً بشكل رائع في المباريات الأخيرة، إذ سجل في آخر أربع مباريات للفريق، منها هدف الفوز على نابولي في ديربي الشمس السبت الماضي.

وقال زانيولو في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي عند سؤاله عن رغبته في ارتداء القميص رقم 10: "لن أفكر في ذلك حتى، سأحتفظ برقمي احتراماً للقائد توتي، لن أحاول حتى أن أقول نعم على هذا السؤال".

وواصل: "المقارنة مع توتي أمر يسعدني، ولكني زانيولو ويجب أن أبقى كما أنا، وعلى طريقي".

وتابع: "كاكا كان ملهمي في طفولتي بسبب طريقة لعبه، خاصة أن مركزه هو نفس مركزي".

زانيولو: وجدنا طريقنا هذا الموسم بعدما ضللناه الموسم الماضي

وأتم تصريحاته قائلاً: "كما أنني كنت استمتع كثيراً بمشاهدة رونالدينيو على أرضية الملعب، كنت أشاهد المباريات لأجله فقط".

جدير بالذكر أن زانيولو لعب مع روما هذا الموسم 14 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها خمسة أهداف.