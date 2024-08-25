فيديو | طرد أطفالًا لسبب غريب .. رئيس رابطة الشباب يثير استياء الجماهير أمام الاتفاق

مطالب بضرورة توقيع عقوبات عليه لتصرفه..

في مستهل مشوار الشباب بالموسم الجديد من دوري روشن السعودي 2024-2025، فرضت لقطة جدلية نفسها على الحدث، حتى أكثر من خسارة المباراة أمام الاتفاق!

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الليث الأبيض تلقى الهزيمة أمس السبت أمام النواخذة بهدف نظيف، سجله موسى ديمبيلي في الدقيقة 74، على استاد الأمير خالد بن سلطان.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الغريب في المباراة، أن رئيس رابطة جمهور نادي الشباب قرر طرد كل من لا يرتدي قميص الفريق من المدرجات بطريقة غريبة.

فيديو انتشر له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يطرد عدد من الأطفال من المدرجات، بداعي ارتدائهم قمصان بألوان مختلفة وليس القميص الأبيض والأسود الخاص بالليث الأبيض، وهو ما عرضه لهجوم كبير، مطالبين بضرورة إيقافه.

لكن الأغرب أن رئيس رابطة جماهير الليث الأبيض نفسه لم يكن يرتدي قميص النادي، إنما قميص يوفنتوس الإيطالي، والذي يحمل اللونين الأبيض والأسود ويشبه قميص الشباب إلى حد كبير!