هل يعرف ماذا يفعل؟ رئيس تشيلسي عين لامبارد بسبب نجم هوليوود!

لامبارد خسر مباراته الأولى بعد العودة والبلوز يعانون..

كشفت تقارير إعلامية إنجليزية عن واقعة غريبة جديدة في مسلسل تخبط تشيلسي بالموسم الحالي، وهو أن رئيس النادي تود بولي استعان بمشورة أحد نجوم هوليوود بخصوص تعيين فرانك لامبارد مدرباً.

وعاد لامبارد بعقد حتى نهاية الموسم الحالي عقب إقالة جراهام بوتر من تدريب الفريق لسوء النتائج، وبداية عهده الثاني السبت شهد الهزيمة من وولفرهامبتون بهدف نظيف لحساب الدوري.

وقالت "صن" إن بولي أخذ مشورة النجم الشهير جيمس كوردون بخصوص تعيين لامبارد، وأن كوردون هو صاحب الفكرة بالأساس بإعادة أسطورة الفريق السابق لمنصبه كمدرب.

كوردون يُعرف عنه تشجيع وست هام، ولكن يتمتع بعلاقة صداقة بحسب تقرير الجريدة البريطانية مع لامبارد بحكم العمل سوياً في "سكاي" بأحد البرامج التي تشهد مشاركة عم فرانك والمدرب السابق جيمي ريدناب.

وسيحاول تشيلسي الخروج من أزماته مساء الأربعاء عندما يحل ضيفاً على ريال مدريد بسانتياجو برنابيو لحساب منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.