رئيس برشلونة الأسبق: هذه وصمة عار في جبين بيريز .. وتلك حقيقة قضية نيجريرا

رئيس برشلونة السابق يفتح النار على فلورنتينو بيريز....

يرى جوان جاسبارت رئيس برشلونة السابق، أن قرار فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد يتعمد تشويه سمعة برشلونة، برفضه حضور مباراة الكلاسيكو، التي يستضيفها الفريق الكتالوني.

ويستعد برشلونة، لاستضافة ريال مدريد مساء السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني، على ملعب مونتجويك.

وقال جاسبارت في تصريحات نقلتها إذاعة RAC: "هذه وصمة عار، لقد فوجئت للغاية، هذا ليس أسلوب بيريز، إنها مباراة الكلاسيكو، وعلى الرئيس أن يحضر، إنه يعرف التاريخ".

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وأضاف: "لو كان الأمر بالعكس، وكنت رئيسًا لبرشلونة لذهبت إلى سانتياجو برنابيو، ولقد ذهبت بالفعل إلى هناك بعد فترة طويلة من الزمن، إنه جزء من العمل".

وتطرق جاسبارت للحديث عن قضية نيجريرا، واجتماع رؤساء برشلونة السابقين للحديث عن القضية، وقال: "لم يتم القيام بأي شيء غير قانوني، نحن جميعًا واضحين للغاية".

وتابع: "لست متأكدًا من اليوم الذي تم الاستعانة فيه بخدمات نيجريرا، ولكن الأمر المهم هل تم القيام بشيء غير قانوني؟ الإجابة هي لا".