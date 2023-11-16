رئيس أتلتيكو مدريد يكشف المرشح الأول للقب الليجا.. ويغري برشلونة بجواو فيليكس!

من هو المرشح الأفضل للفوز بلقب الدوري الإسباني؟ سيريزو يجيب..

تحدث إنريكي سيريزو رئيس نادي أتلتيكو مدريد عن العديد من الملفات التي تخص فريق الروخيبلانكوس، الذي يقدم انطلاقة موسم جيدة في الدوري الإسباني.

وذكر سيريزو أن فريقه هو المرشح للتتويج بلقب الدوري الإسباني وفقًا لوجهة نظره، في ظل احتلال أتلتيكو مدريد المركز الرابع في ترتيب الدوري الإسباني، لكنه يملك الفرصة لإزاحة برشلونة من المركز الثالث إذا فاز بمباراته المؤجلة.

وقال سيريزو في تصريحاته التي نقلتها صحيفة "سبورت" عن جواو فيليكس: "سيكون أحد أفضل اللاعبين في أوروبا وأتمنى له حظًا سعيدًا في برشلونة. لا أعرف ما إذا كان سيعود إلى الأتليتي، لكن إذا كان برشلونة يريده، فسيتعين عليهم تقديم عرض".. مشيرًا: "لا أعرف لماذا لم ينجح في أتلتيكو".

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كما أشار سيريزو إلى أنه لا يعتقد أن فيليكس كانت لديه مشكلة في غرف ملابس أتلتيكو مدريد، في ظل تأكيدات تقارير أن أتلتيكو مدريد يسعى لأغراء برشلونة بتقديم عرض.

يأتي هذا في وقت يحرص فيه جواو فيليكس على تفعيل بند شراء كي يصبح لاعبًا في برشلونة، وسط تربص من أندية الدوري السعودي.