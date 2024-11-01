"تصرف مفاجئ ضد رئيس الهلال!" .. فهد بن نافل غاضب من إدارة "الأول بارك" على هامش ديربي النصر

ديربي ساخن في الملاعب السعودية..

تعرض فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال السعودي "غير الربحية"، لموقف محرج؛ على هامش ديربي الرياض الكبير أمام النصر، مساء اليوم الجمعة.

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الهلال يحل ضيفًا على النصر، بملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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وكشفت صحيفة "الميدان الرياضي"، عن "منع" دخول سيارة ابن نافل إلى ملعب "الأول بارك"، أثناء وصوله لمساندة فريقه ضد الفريق النصراوي، في الديربي.

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الصحيفة نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة؛ يظهر "غضب" رئيس نادي الهلال من تصرف إدارة الملعب ضده.

جدير بالذكر أن الهلال يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 24 نقطة "العلامة الكاملة" قبل الديربي، بينما يأتي النصر في المركز الثالث، بـ18 نقطة.