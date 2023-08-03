فيديو | رئيس الشباب يتحدى تمبكتي بسبب الاتحاد والأهلي والنصر

أحمد فرهود
Hassan Altambakti Shabab 2023Al Shabab Twitter
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الشباب لن ينفذ طلب حسان تمبكتي

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رفع خالد الثنيان، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب السعودي، "راية التحدي" في وجه حسان تمبكتي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم، والذي طلب الرحيل في الصيف الحالي.

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أندية الأهلي والاتحاد والنصر، قدّمت عروضًا مغرية إلى الشباب، تقترب من الـ100 مليون ريال؛ لشراء عقد تمبكتي، الذي طلب من الإدارة، تنفيذ وعدها السابق، بالسماح له بالرحيل.

لكن.. يبدو أن الثنيان وأعضاء مجلس إدارته، لا يزالوا يتمسكون بموقفهم، الرافض لرحيل المدافع الشاب، عن صفوف الفريق الأول، رغم كل المُغريات المالية.

وظهر رئيس الليث في مقطع فيديو؛ وهو يرد على أحد مشجعي الشباب، الذي طالب بعدم رحيل حسان تمبكتي؛ قائلًا: "على خشمي"؛ في إشارة صريحة إلى رفض جميع العروض.

جدير بالذكر أن مصادر شبابية، أكدت في وقتٍ سابق لـ"GOAL"، على توقيع جميع أعضاء مجلس إدارة النادي، اتفاقية تمنع تمبكتي من الرحيل؛ قبل أن يقدم الأهلي والاتحاد والنصر، عروضًا جديدة، في الساعات القليلة الماضية، مع اهتمام من الهلال أيضًا.

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91499 الأصوات