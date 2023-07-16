رئيس الدوري الأمريكي: سيكون من الرائع أن يلعب ميسي كأس العالم هنا!

"هناك حقبة ما قبل ميسي وحقبة ما بعده".

أكد نيلسون رودريجيز رئيس رابطة الدوري الأمريكي خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن قدوم ليونيل ميسي لبلاده سيغير الكثير في كرة القدم.

وقال رودريجيز: "لا نعرف مدى تأثير ميسي على الدوري الأمريكي بعد، الوقت فقط هو الذي سيكشف ذلك، لكن وصول الأفضل سيجعل هناك حقبة ما قبل ليونيل وحقبة ما بعده".

وأضاف: "هي لحظة فريدة بالنسبة لنا، من الآن فصاعد سنتحدث عن ما الذي يحدث في الكونكاكاف، نحن مستعدون لبعض الأمور، لكن غيرها لا".

وأكمل عن إمكانية لعب ميسي لكأس العالم القادمة: "سيكون ذلك رائعًا بالنسبة لنا، البطولة ستكون هنا، لكنني لا أريد أن أضغط عليه".

جدير بالذكر أن ميسي نفسه كان قد أكد أن كأس العالم الماضية التي توج بها في قطر شتاء 2022 هي الأخيرة له بقميص منتخب الأرجنتين.