رئيس الأهلي في موقف لا يحسد عليه .. احتفالات يوم التأسيس تنقلب على خالد العيسى!

الاحتفالات تنقلب على رأس رئيس الأهلي!

SHAHID

بينما هو يوم للاحتفال بذكرى تأسيس الدولة السعودية، انقلب الحال بالنسبة لخالد العيسى؛ رئيس النادي الأهلي، وتحولت الاحتفالات رأسًا على عقب.

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يوم الـ22 من فبراير من كل عام تحتفل المملكة بذكرى تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود عام 1727.

وبهذه المناسبة، كتب العيسى عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "مملكةً قيض الله لها باني ليؤسسها ثم اعزها بحفيد من بعده يرعاها ويسعدها، كل عامٍ والمملكة العربية السعودية في ظل حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بخيرٍ وفي خيرٍ ونعيم وازدهار".

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لكن كانت المفاجأة أن جمهور الأهلي استغل ظهور رئيس ناديهم عبر حسابه بعد فترة من الانقطاع، اكتفى خلالها بإعادة نشر بعد التغريدات، ليصب جم غضبه عليه..

على سبيل المثال لا الحصر، كتب أحدهم: "اعرف انك شخص منت رياضي .. وادري انك ما تفهم بالكورة .. ومتاكد انه ما فرق معك وضع الفريق كيف ماشي المهم انك رئيس للاهلي .. ماخذ النادي سمعه لنفسك ولعائلتك .. ماعندك شي تقدمه للنادي ولا للجمهور ..اتمنى تحترم نفسك وتقدم استقالتك ولا تكابر او تعاند على حساب مصلحة النادي ..انت شخص ناجح في مجال التدريس والمدارس الله يوفقك الكورة مو مجالك مو عيب انك تعترف بفشلك وتستقيل".

بينما أضاف آخر: "إذا كنت تحب الاهلي وصادق في محبتك قدم استقالتك واضرب الباب .. الاهلي مايحتاج الا القوي الأمين وانت اشتريت الكرسي لأجل صورتك تتربع معا القائمه الموجوده على حائط الشرف للرؤوساء، وبما انك بلغت مرادك نصيحه ارحل قبل لايحوس الطين باليها وتكون كغيرك في القائمة السوداء مدى العمر".

هذا الهجوم يأتي في ظل غضب الجماهير بعدما فشل الأهلي في معايير الحوكمة في الربع الثاني من الموسم الجاري، وهو ما حرمه من دعم وزارة الرياضة.

هذا بجانب هزيمة الأهلي مؤخرًا أمام الأخدود بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي.

ويحتل الراقي حاليًا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة، خلف الهلال (56 نقطة)، والنصر (49 نقطة).

SHAHID