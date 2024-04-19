"رئاسة نجلي للأهلي انتحار وفضلت الهلال على النصر بكلمة" .. رسائل نارية من مسؤول سابق!

ماذا قال عبد الرزاق معاذ عن رئاسة نجله وليد للأهلي؟

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أكد عبد الرزاق معاذ، نائب رئيس الأهلي السابق، أنه حذر نجله وليد معاذ، من رئاسة النادي خلال فترة هبوط فريق الكرة في مسابقة دوري يلو للدرجة الأولى، في الموسم الماضي، واصفًا الأمر بـ"الانتحار".

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وتولى وليد معاذ رئاسة الأهلي في أغسطس 2022، بتكليف من وزارة الرياضة، بعد استقالة مجلس إدارة ماجد النفيعي، إثر هبوط الفريق إلى الدرجة الأولى، لينجح معاذ في إعادة الراقي إلى دوري المحترفين، بعد التتويج بلقب دوري يلو، في موسم 2022-2023، متصدرًا للترتيب العام برصيد 72 نقطة.

وقال معاذ، في حوار مع صحيفة "الرياضية"، "ردّ عليّ نجلي بأن الأهلي له فضل كبير علينا، وأنت علمتنا حب الكيان، وإذا ما تضافرت جهودنا معًا، لما قامت قائمة للنادي، وعندما رأيت حماسه، قلت له (توكل على الله، ولكن لا تُصدم)، ولكني توقعت بأنه سيعيد الفريق إلى دوري المحترفين؛ لأنه اختار كفاءات على مستوى جيد، ومجموعة شباب متحمسين لديهم أفكار جيدة، فضلًا عن النخبة الجيدة في الألعاب الجماعية الأخرى، مثل السلة والطائرة، وخاصة خالد شافعي الذي يعد واحدًا من المكاسب الرياضية على مستوى المملكة وليس الأهلي فقط".

وتحدث عبد الرزاق معاذ عن بدايته، قائلًا "لعبت للهلال ألعاب قوى وكرة سلة، وأكن للهلال الكثير من المحبة والتقدير، ولكني كنت أحب الأهلي من قبل اللعب للهلال، وخالي أمين كان لاعبًا في الأهلي، فانجذبت للنادي".

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وأضاف "عندما حضرت إلى الرياض، التحقت بمعهد التربية البدنية، سمع عبد الرحمن بن سعيد (أول رئيس للهلال) عن وجود موهبة، ولا يزال صغيرًا في السن، فجاء إلى المعهد وقال لي "نريد أن نسجلك في الهلال"، فأعطيته وعدًا، وبعد يومين تحدث زميلي مع الأمير عبد الرحمن بن سعود، وأخبره بأن هناك لاعبًا جيدًا في السلة، والهلاليون يطاردونه، ونريد أحدًا من الإدارة لإحضاره إلى النصر، فالتقيت مع سمو الأمير، وأخبرني بأن النصر يريد التعاقد معي، فرددت عليه بأني منحت كلمة رجل، فاحترم كلمتي".

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