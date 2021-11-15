سجل في ظهوره الأول مع منتخبين مختلفين.. مهاجم أنجولا على خطى دي ستيفانو

في مباراته الأولى مع منتخب أنجولا، تمكن هيلدر كوستا لاعب نادي فالنسيا الإسباني المعار من ليدز يونايتد الإنجليزي، من تسجيل هدف في مرمى منتخب مصر.

هيلدر كوستا افتتح التسجيل لصالح منتخب أنجولا في مواجهة مصر التي أقيمت لحساب الجولة الخامسة من المرحلة الثانية في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

يكون الأمر عظيمًا حين يسجل لاعب في المباراة الأولى له مع منتخب بلاده، لكن ذلك أمر بالفعل رأيناه في الكثير من المناسبات السابقة.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، ألقت الضوء على أمر جعل هدف هيلدر كوستا في مرمى منتخب مصر، أمرًا غير اعتيادي على الإطلاق.

ماذا فعل هيلدر كوستا؟

في الحقيقة، فإن مباراة هيلدر كوستا مع منتخب أنجولا ليست الأولى له على الصعيد الوطني، حيث سبق له في 2018 تمثيل منتخب البرتغال.

في يوم 14 أكتوبر 2018، لعب منتخب البرتغال مباراة ودية أمام اسكتلندا، وتمكن هيلدر كوستا من افتتاح التسجيل في المباراة التي انتهت بفوز البرتغال بنتيجة 3-1.

تلك كانت المباراة الأولى والأخيرة بالنسبة إلى مهاجم فالنسيا مع منتخب البرتغال، الذي استغل غياب كريستيانو رونالدو عن تلك المباراة، ليلعب بدلًا منه، ويسجل هدفه الوحيد.

لماذا اختار هيلدر كوستا تمثيل أنجولا؟

بعد ثلاث سنوات من عدم لعب أي مباراة مع منتخب البرتغال، استفاد هيلدر كوستا من الاستثناء الذي يمنحه الاتحاد الدولي لكرة القدم في لوائحه الجديدة فيما يخص التمثيل الدولي.

كوستا ومع غيابه المستمر عن منتخب البرتغال، اختار تمثيل المنتخب الوطني لبلده الأصلي، على الرغم من أنه هاجر إلى البرتغال عندما كان طفلًا لينضم إلى فريق شباب بنفيكا.

من سبق هيلدر كوستا لتحقيق هذا الإنجاز؟

هيلدر كوستا ليس اللاعب الوحيد في التاريخ الذي سجل هدفًا في أول مباراة يخوضها مع منتخبين مختلفين.

ألفريدو دي ستيفانو أسطورة ريال مدريد حقق الأمر نفسه، حيث سجل في أول ظهور له مع منتخب الأرجنتين في 1947، في مباراة بوليفيا في كوبا أمريكا.

وفي عام 1957 ظهر لأول مرة مع منتخب إسبانيا، وسجل ثلاثية في الفوز الودي على هولندا بنتيجة 5-1.

وإلى جانب دي ستيفانو، تمكن خوسيه ألتافيني من تحقيق نفس الإنجاز، حيث سجل في أول مباراة له مع منتخب البرازيل أمام البرتغال في 1957.

وبعد أربع سنوات، لعب ألتافيني مباراته الأولى مع منتخب إيطاليا وسجل هدفًا في فوز "الأتزوري" على إسرائيل في تصفيات كأس العالم.



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