رئيس الاتحاد الآسيوي يُلمح لتغييرات جديدة في نظام دوري الأبطال

أكد الشيخ سلمان آل خليفة؛ رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على أنه يجب أن يتم تغيير نظام بطولة دوري أبطال آسيا خلال الفترة القادمة.

ما هي التغييرات التي يريدها رئيس الاتحاد الآسيوي في دوري الأبطال؟

الشيخ سلمان أكد خلال تصريحاته لصحيفة "الرياضية"، على أنه يجب أن يتم تغيير في نظام بطولة دوري أبطال آسيا، دون تحديد التغييرات التي يريد إحداثها.

رئيس الاتحاد الآسيوي أكد على أنه مع دعم زيادة عدد اللاعبين الأجانب، لأنه أمر سيثري البطولة خلال المستقبل، بتواجد عدد كبير من اللاعبين الأجانب في كل فريق.

وكان الاتحاد الآسيوي قد استجاب للأندية السعودية، التي طلبت بزيادة عدد اللاعبين الأجانب في قوائم الأندية، ليصبح 5 لاعبين من أي جنسية، بالإضافة إلى لاعب واحد آسيوي، ليصبحوا 6 لاعبين أجانب بدلًا من 4 في وقت سابق. اقرأ التفاصيل

وسيتم تطبيق هذا النظام بداية من نسخة بطولتي دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي موسم 2023-2024.

دوري أبطال آسيا 2022 تنطلق في السعودية اليوم

وتنطلق مباريات النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا 2022 اليوم الخميس، حيث ستقام جميع مباريات دور المجموعات لمنطقة الغرب في المملكة العربية السعودية.

وتُقام اليوم الخميس 4 مباريات في انطلاقة دور المجموعات، الأولى بين فولاد خوزستان الإيراني والغرافة القطري، والثانية بين باختاكور الأوزبكي وسباهان أصفهان الإيراني، وأهال تركمنستان وشباب الأهلي الإماراتي، وختام مباريات اليوم بين الدحيل القطري والتعاون السعودي.

باقي مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات تُقام غدًا الجمعة، حيث سيلعب الشباب السعودي أمام مومباي الهندي، والفيصلي أمام الوحدات الأردني، والهلال السعودي أمام الشارقة الإماراتي، والسد القطري أمام ناساف الأوزبكي، والريان أمام استقلال دوشنبه، والجزيرة الإماراتي أمام القوة الجوية العراقي.

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