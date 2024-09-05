فيديو | "أنا أفضل من نجم ليفربول!" .. جهاز كشف الكذب يفضح أسطورة مانشستر يونايتد

موقف محرج لأسطورة مانشستر يونايتد..

تعرض النجم المعتزل ريو فيرديناند، أسطورة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لـ"موقف محرج" للغاية؛ بعد أن أثبت جهاز "كشف الكذب"، أنه لا يقول الحقيقة.

فيرديناند أحد عناصر الجيل الذهبي لنادي مانشستر يونايتد؛ حيث مثّل الفريق الأول لكرة القدم لمدة 12 سنة كاملة، في الفترة من 2002 إلى 2014، كما ارتدى قميص المنتخب الإنجليزي من 1997 إلى 2011.

وتم وضع فيرديناند البالغ من العمر 45 سنة، على جهاز "كشف الكذب"، مع تم توجيه بعض الأسئلة إليه؛ لمعرفة مدى صدق كلامه من عدمه.

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ومن بين الأسئلة التي تم توجيهها إلى أسطورة مانشستر يونايتد، على جهاز "كشف الكذب"؛ هي: "هل البلجيكي فيرجيل فان دايك مدافع نادي ليفربول (أفضل منك)؟!".

لم يتأخر ريو فيرديناند في الإجابة، حيث أكد على أنه هو أفضل من فان دايك؛ ليثبت جهاز "كشف الكذب" أنه لا يقول الحقيقة، وأن المدافع البلجيكي يتفوق عليه.

وأندهش فيرديناند بعد أن أثبت الجهاز "كذبه"؛ حيث أخذ يصرخ "لا لا"؛ في إشارة إلى عدم تصديقه بأن مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول أفضل منه.

جدير بالذكر أن فيرجيل فان دايك البالغ من العمر 33 سنة، ينشط في الملاعب الإنجليزية منذ عام 2015؛ حيث مثّل ساوثهامبتون لمدة موسمين ونصف، قبل الانتقال إلى ليفربول في يناير 2018 وحتى الآن.