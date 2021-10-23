رين يستعين بسلمى حايك لتعزيز صفوفه

دور سلمى حايك الخفي في نادي رين الفرنسي

كشف إدسون ألفاريز، لاعب نادي أياكس أمستردام أن سلمى حايك، الممثلة الأمريكية ذو الأصول المكسيكية الشهيرة اتصلت به من أجل مغادرة النادي الهولندي.

اللاعب المكسيكي تألق بشكل لافت مع أياكس الفترة الماضية، وهو ما لفت أنظار العديد من الأندية.

نادي رين كان آخر الراغبين للحصول على خدمات اللاعب وهذا ما دعى رئيس النادي، فرانسوا بينولت، زوج سلمى حايك لاستغلال أصول زوجته المكسيكية لإقناع اللاعب بالانضمام إلى النادي الفرنسي.

ماذا قال ألفاريز عن صحة المكالمة بينه وبين حايك؟

في حوار أجراه اللاعب مع "De Telegraaf" قال اللاعب صاحب الـ 23 عامًا بأنه تحدث هاتفيًا مع سلمى حايك: "نعم، هذا صحيح. لقد اتصلت بي كمواطنة مكسيكية شهيرة وحاولت إقناعي بالقدوم إلى فرنسا".

وأضاف: "فاجأني ذلك وشعرت بالاطراء، لكن اختياري لأياكس كان نهائيًا وشرحت لها ذلك".

ما هو سبب رفضه للانتقال إلى رين؟

اعترف ألفاريز أنه كان من الصعب رفض طلب سلمى حايك وتحدث عن شعوره، قائلًا: "كان من الصعب مقاومة المكالمة، لكن في النهاية لم يكن لدي أي خيار، أريد أن ألعب في دوري أبطال أوروبا ضد فرق كبيرة، لا يزال لدي الكثير لأثبته".

وتطرق للحديث عن الفنانة الأمريكية ذو الأصول المكسيكية: "إنها ممثلة رائعة جدًا ومشهورة في جميع أنحاء العالم بأفلامها في هوليوود، إنها نجمة، أنا أقدرها كثيرًا، إنها مثال لأنها قاتلت كمكسيكية للوصول إلى ما هي عليه اليوم".

يذكر أنّ اسم اللاعب المكسيكي يرتبط بالعديد من الأندية أبرزهم مانشستر يونايتد، لذلك يستعد نادي أياكس في الفترة القادمة للحفاظ على خدمات لاعب وسطه لفترة أطول ويقترب من تمديد التعاقد.

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