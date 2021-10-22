رونالدو: سأعتزل دوليًا عندما أعجز عن الركض وأفقد قوتي فقط!

حديث هام من الدون..

رد كريستيانو رونالدو بنبرة غاضبة على دعوات اعتزاله كرة القدم الدولية، وأكد أنه يريد مواصلة مشواره مع منتخب البرتغال وتحقيق المزيد من الإنجازات.

ووصل رونالدو إلى عامة السادس والثلاثين، ورغم تألقه في يورو 2020 إلا أن بعض الأصوات طالبته بالتركيز على كرة قدم الأندية بالنظر لتقدمه في العمر.

لكن هذا لا يجعل رونالدو يتراجع أو يخضع للضغوطات، بل على النقيض، يؤكد الدون أنه يخطط للكثير بشأن مستقبله مع كتيبة فيرناندو سانتوس.

ماذا قال رونالدو عن الاعتزال دوليًا؟

في حديثه لشبكة سكاي سبورتس، أجاب رونالدو على فكرة الاعتزال الدولي بقوله "لماذا؟ أعتقد أن هذا ليس الوقت المناسب لهذه الخطوة بعد".

كما أضاف "إنه ما أريده أنا وليس الناس. عندما أشعر أنني غير قادر على الركض والمراوغة والتسديد وإذا فقدت القوة سأفعل ذلك".

وتابع رونالدو "لا يزال لديّ كل هذه الأشياء، لذلك أريد الاستمرار لأنني أمتلك الحماس، الدافع هو الكلمة الأساسية للقيام بالأشياء بالنسبة لي".

"أنت تتحدث عن البرتغال، ولكن في دوري أبطال أوروبا لديّ عدد أكبر من الأهداف والانتصارات والتمريرات الحاسمة."

وأتم في هذا الصدد "أمتلك كل شيء لكنني أريد الاستمرار، أحب لعب كرة القدم وأشعر بالسعادة لإسعاد الناس".

ماذا قال رونالدو عن مانشستر يونايتد؟

أما عن تجربته الحالية مع مانشستر يونايتد، قال رونالدو "رأيي أننا في لحظة يقوم بها النادي ببعض التغييرات، اشتروني وفاران وسانشو، يحتاج التكيف إلى بعض الوقت".

وواصل "أنا لا أتحدث فقط عن نفسي، بل أضع المجموعة في المقام الأول، الأهم لي الفوز كمجموعة، تحقيق الإنجازات الفردية أسهل".

واختتم بكلمات واضحة قال فيها "أعتقد أن علينا أن نضع في أذهاننا بوضوح أن كل شيء ممكن خطوة بخطوة".

كيف تسير مسيرة رونالدو حاليًا؟

أحرز رونالدو هدفًا في شباك أتالانتا منح به مانشستر يونايتد ثلاث نقاط ثمينة في دوري أبطال أوروبا بملعب أولد ترافورد يوم الأربعاء الماضي، قبل خوض ديربي شمال إنجلترا مع ليفربول يوم الأحد.

وبشكل عام، يواجه مانشستر يونايتد أزمات كثيرة هذا الموسم تتعلق بالمدرب أولي جونار سولشاير، والخسارة أمام ليفربول قد تعني التشكيك كثيرًا حول مستقبله مع الشياطين الحمر.

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