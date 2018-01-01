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الدوري الأسكتلندي الممتاز

رينجرز يعود لصدارة الدوري الاسكتلندي مستغلاً تعثر منافسيه

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الدوري الأسكتلندي مشتعل الموسم الحالي

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

نجح رينجرز في العودة لصدارة الدوري الاسكتلندي، بعدما نجح في تحقيق فوز صعب على هاميلتون بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة الـ18.

وقاد النجم الإنجليزي السابق ستيفان جيرارد، فريقه للفوز بعد أيام من التوديع المبكر للدوري الأوروبي، لتحقيق الفوز بفضل هدف كاندياس في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء.

واستغل أزرق جلاسكو، خسارة غريمه التقليدي عصر اليوم أمام هيبرنيان بهدفين نظيفين، حيث تواصل كتيبة براندن رودجرز التذبذب في المستوى.

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حيث تلقت شباك سليتك هدفًا في الدقيقة الأولى من سلافكا، ثم في الدقيقة 59 عن طريق كيمبيري، ليتراجع حامل اللقب للمركز الثالث.

ويتصدر رينجرز جدول الترتيب بفارق الأهداف عن منافسه كليمارنوك، الذي حقق الفوز على داندي يونايتد بنتيجة 3-1.

وسيخوض رينجرز وسيلتك مباراة في منتصف الأسبوع مؤجلة، هيبرنيان وماثرويل على الترتيب.

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ويتصدر رينجرز الجدول برصيد 34 نقطة، بفارق الأهداف عن كيلمارنوك، ويأتي سيلتك في المركز الثالث برصيد 33 نقطة.

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