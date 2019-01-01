رينار معترفًا: أنا المخطئ في أزمة زياش، هو لاعب ملتزم تمامًا

المدير الفني للمغرب يتحدث عن أزمة نجم أياكس أمستردام

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

اعترف هيرفي رينار المدير الفني لمنتخب المغرب بأنه كان المخطئ بنسبة 99% في أزمته مع حكيم زياش نجم المنتخب وفريق أياكس أمستردام.

وأجرى رينار حوارًا مطولًا مع قناة مونت كارلو الفرنسية تحدث خلالها عن كواليس تلك الأزمة من البداية، قائلًا "توليت مهمة تدريب المغرب يوم الإثنين، وكان لدينا مباراة ضد الرأس الأخضر السبت التالي، وهنا فضلت إبعاد زياش عن المباراة لأنها تتطلب لاعبين بمواصفات بدنية خاصة لا تُناسبه، بجانب أنها ستجري في أجواء عاصفة صعبة".

"فضلت الاحتفاظ به لمباراة الإياب بعد 3 أيام في المغرب، ولكني لم أمنحه سوى 25 دقيقة، هو لم يكن سعيدًا بدوره في تلك المرحلة وأنا ارتكبت خطأً هنا وهو أنني لم أتحدث معه، إذ اتخذ كل منا جانبًا والوضع كان متوترًا للغاية. استدعيته مرة ثالثة ولكن الأمر ازداد صعوبة حتى قررت ألا أستدعيه مجددًا".

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أضاف "زياش لم يُظهر أبدًا شخصية سيئة، لم يُقدم على أي رد فعل سيء، بل كان ملتزمًا تمامًا رغم أنه بالتأكيد لم يكن راضيًا خلال تلك الفترة التي استبعد بها من صفوف المنتخب".

كيف حُلت الأزمة؟ يُوضح المدرب الفرنسي "بعد عام، تحدث معي رئيس الاتحاد المغربي وقال أنه يجب إعادة النظر في الأمر خاصة مع المستوى الرائع الذي يُقدمه زياش مع ناديه".

"وافقته الرأي وسافرنا إلى أمستردام للحديث معه، لم تستغرق المحادثة أكثر من 3 دقائق وانتهى معها كل شيء. لقد أراد العودة لأنه متعلق جدًا بمنتخب بلاده، وأنا أدركت خطأي وكنت بحاجة له".

يُذكر أن رينار استبعد زياش من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في الجابون عام 2017، لكنه بالتأكيد سيكون أحد العناصر الرئيسية في قائمة أسود الأطلس للبطولة القادمة في مصر، والتي ستنطلق في يونيو القادم.