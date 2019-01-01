رينارد يفتح باب منتخب المغرب أمام حمدالله

حمدالله يقدم مستوى مميز مع النصر السعودي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب المغربي فتح باب الحديث مع المهاجم عبدالرازق حمدالله مهاجم النصر السعودي.

ويقدم حمدالله مستوى مميز مع النصر السعودي ويتصدر قائمة هدافي البطولة، حيث يهدف بغزارة، ونال رينارد الكثير من الانتقادات بسبب عدم ضم اللاعب.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الصباح" المغربية، أن رينارد قبل المناقشة في أمر حمدالله وإمكانية ضمه للمنتخب المغربي في كأس الأمم الإفريقية 2019.

وأشارت الصحيفة، أن سبب قرار رينارد أنه يرغب في ضم مهاجم قوي على المرمى في البطولة المقبلة أملًا في الحصول على اللقب في المنافسات التي ستقام في مصر.

وكان حمدالله قد رفض الانضمام للمنتخب المغربي مؤخرًا في المعسكر الأخير ضمن مواجهتي مالاوي في نهاية تصفيات كأس الأمم الإفريقية والأرجنتين الودية.

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ووقع المنتخب المغربي في المجموعة الرابعة في كأس الأمم الإفريقية بجوار كلًا من ساحل العاج وجنوب إفريقيا وناميبيا.