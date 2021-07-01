رينارد يطلق تعليقًا قويًا على مجموعة السعودية بتصفيات كأس العالم

المدرب الفرنسي يتحدث عن تحديات المنتخب السعودي

علق الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، على المجموعة التي وقع فيها الأخضر، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 المقرر إقامته في قطر.

رينارد يرغب في قيادة المنتخب السعودي للتأهل إلى مونديال كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، بعدما تأهل الأخضر في النسخة الأخيرة التي أقيمت عام 2018 في روسيا.

من يتواجد في مجموعة منتخب السعودية بتصفيات آسيا لكأس العالم 2022؟

ووقع المنتخب السعودي بالمجموعة الثانية بالتصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، والتي تضم منتخبات "اليابان، أستراليا، الصين، عمان، فيتنام".

وينتظر المنتخب السعودي مواجهات في غاية القوة، ومنافسة شرسة من جانب اليابان وأستراليا، بالإضافة إلى باقي المنتخبات الطامحة في التأهل إلى كأس العالم.

ماذا قال رينارد على مجموعة السعودية؟

وخلال تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي، قال رينارد: "المجموعتان في غاية القوة، ولكن هذا هو الثمن مقابل الوصول إلى كأس العالم 2022".

وواصل: "علينا أن نكون مستعدين ومصممين على التأهل، وأن نمتلك دافع كبير من أجل تحقيق هذا الهدف، وبالتوفيق لجميع المنتخبات المشاركة".

كيف يرى رينارد حظوظ المنتخب السعودي في التأهل؟

المدرب الفرنسي قال: "مجموعتنا صعبة، ولكن سنعمل بجد من أجل الوصول إلى المونديال، والمملكة العربية السعودية تمتلك الكثير من المواهب الكبيرة، والدوري السعودي قوي جدًا، ولدينا الكثير من الوقت لاختيار أفضل اللاعبين".

المدير الفني للمنتخب السعودي اختتم حديثه قائلًا: "نطمح للوصول إلى كأس العالم 2022، وهذا حق مشروع لنا مثلما هو مشروع لجميع المنتخبات، ولكن يجب بذل مجهود كبير لتحقيق هذا الهدف".

ماذا قدم المنتخب السعودي في آخر ظهور له بالمونديال؟

وظهر المنتخب السعودي في آخر نسخة من كأس العالم عام 2018، والتي أقيمت في روسيا، حيث وقع في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات "روسيا وأوروجواي ومصر".

واستهل الأخضر السعودي المونديال بخسارة ثقيلة على يد روسيا بخمسة أهداف دون رد، قبل أن يخسر من أوروجواي بهدف دون رد، ثم انتصار على المنتخب المصري بهدفين مقابل هدف واحد.

وودع المنتخب السعودي المونديال من دور المجموعات محتلًا المركز الثالث، خلف أوروجواي وروسيا.

كيف تأهل المنتخب السعودي إلى التصفيات النهائية لكأس العالم 2018؟

وتصدر المنتخب السعودي المجموعة الرابعة بالمرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023 المقرر إقامتها في قطر، ليتأهل إلى المرحلة النهائية للتأهل إلى المونديال.

واعتلى الأخضر صدارة المجموعة الرابعة برصيد 20 نقطة، متفوقًا على أوزبكستان الثاني بـ15 نقطة، وفلسطين الثالث بـ10 نقاط، وسنغافورة الرابع بـ7 نقاط، واليمن الخامس والأخير بخمس نقاط.

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