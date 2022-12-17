رينارد يضع لفرنسا "خارطة طريق" إيقاف ميسي

المدرب الفرنسي الوحيد الذي هزم الأرجنتين في كأس العالم قطر 2022

وضع الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية خارطة طريق إيقاف ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين خلال مواجهة فرنسا في نهائي كأس العالم قطر 2022.

رينارد هو المدرب الوحيد الذي استطاع التفوق على الأرجنتين في المونديال، حيث هزمهم مع السعودية بهدفين مقابل هدف واحد رغم انتهاء الشوط الأول بتأخره بهدف ميسي من ركلة جزاء.

المدرب الفرنسي قال في تصريحات لصحيفة ليكيب عن إيقاف ميسي "خصصت 3 لاعبين خلال المباراة للتناوب على إيقاف ميسي، الظهير الأيسر والمحور الأيسر ولاعب وسط آخر، كان يجب غلق المنافذ في الوسط ومنع اللاعبين الآخرين من إيصال الكرة إلى ميسي من خلال الضغط العالي عليهم، نجحنا بذلك فعلًا خلال المباراة وتمكنا من الحد من خطورته، وهذا ما يجب على لاعبي فرنسا القيام به يوم الأحد".

رينارد وجه نصيحة مهمة لديديه ديشان حول رودريجيو دي بول، قال "دي بول هو اللاعب الأهم في وسط ملعب الأرجنتين، ويبحث دومًا عن وضع ميسي في أفضل الظروف في الملعب، على لاعبينا الضغط عليه جيدًا".

أخيرًا حاول رينارد استنتاج بعض أفكار ليونيل سكالوني المدير الفني للأرجنتين، بقوله "أعتقد أن سكالوني قد يُغير خطة اللعب في النهائي، حيث سيدفع بـ5 مدافعين للحد من خطورة مهاجمينا، وهناك سلاح آخر قد يستخدمه خلال اللقاء وهو آنخيل دي ماريا القادر على تقديم إضافة كبيرة هجوميًا".

يُشار إلى أن السعودية لم تنجح في المرور إلى دور الـ16 رغم التفوق على الأرجنتين في المباراة الأولى من دور المجموعات، إذ خسرت أمام بولندا والمكسيك.