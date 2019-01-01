ريناتو سانشيز يبحث عن الخروج من بايرن ميونيخ بسبب كوفاتش

عدم اقتناع نيكو كوفاتش بريناتو سانشيز قد يدفع بالنجم البرتغالي خارج بايرن ميونيخ

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

كشفت عدة مصادر صحفية ألمانية أن رحلة النجم البرتغالي الشاب ريناتو سانشيز في بايرن ميونيخ اقتربت من نهايتها.

وكان ريناتو سانشيز قد فضل البقاء في صفوف الفريق البافاري خلال الموسم الحالي من أجل أن يحصل على فرصته.

وحول ذلك، لم يحصل ريناتو سانشستر على الدقائق التي كان ينتظر الحصول عليها قبل بداية الموسم خلال الموسم الحالي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٢ أبريل ٢٠١٩

وعلى ما يبدو، فإن المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش غير مقتنع به بالشكل المطلوب، وهو ما يؤشر إلى رحيل محتمل.

وحسب صحيفة سبورت بيلد الألمانية فإن ريناتو سانشيز قد بدأ بالفعل في استماع العروض القادمة له تمهيدًا للرحيل عن الفريق البافاري.

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يذكر أن النجم البرتغالي كان قد انضم إلى صفوف بايرن ميونيخ عقب نهاية كأس الأمم الأوروبية الأخيرة في 2016.