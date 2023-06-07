ريمونتادا تاريخية؟ .. عرض ملياري أخير من الهلال إلى ليونيل ميسي لرفض إنتر ميامي

تفاصيل عرض نادي الأخير إلى الأسطورة ليونيل ميسي

"هل تشهد الساعات القليلة القادمة أعظم ريمونتادا في تاريخ الميركاتو؟"، سؤال يطرح نفسه بقوة؛ بعد عرض اللحظات الأخيرة من نادي الهلال، إلى الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

ميسي البالغ من العمر 35 سنة، اختار الانتقال إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي - حسب كافة المصادر العالمية -، وذلك بعد أسابيع من المفاوضات مع الزعيم الهلالي.

وعلى الرغم من أنباء اختياره إنتر ميامي، أعلنت الإعلامية الرياضية هيلينا كونديس، تقديم الهلال عرضًا في اللحظات الأخيرة، إلى الأسطورة الأرجنتينية.

وكشفت هيلينا في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن أن العرض الهلالي الجديد، يُقدر بـ"مليار و500 مليون يورو" في 3 مواسم، أي 500 مليون في العام الواحد.

جدير بالذكر أن ليونيل ميسي، تلقى عرضًا آخر للعودة إلى نادي برشلونة الإسباني، ولكن بدون ضمانات تسجيله في قائمة الفريق الأول لكرة القدم؛ بسبب عدم حل أزمة اللعب المالي النظيف حتى الآن؛ حيث كان عليه أن ينتظر لمدة شهر إضافي؛ وهو ما رفضه اللاعب.