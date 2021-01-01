ريكي بوتش يعترف بصعوبة وضعه ودي يونج: لدي الأفضل

تصريحات ريكي بوتش وفرينكي دي يونج بعد فوز برشلونة على إلتشي

قال فرينكي دي يونج لاعب وسط الميدان لنادي برشلونة إنه سعيد بالعمل الذي يقدمه ولكن ما زال لديه الكثير الذي يسعى لتقديمه في المباريات المقبلة مؤكدًا أنه يمتلك الأفضل ويريد التحسن.

وحقق برشلونة انتصارًا هامًا على حساب مضيفه إلتشي بهدفين مقابل لا شيء ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني ليقلص الفارق بينه وبين قطبي العاصمة مدريد.

وعقب المباراة قال المدير الفني رونالد كومان إن الفريق الكتالوني محظوظ لامتلاكه حارس مرمى عملاق مثل مارك أندريه تير شتيجن مؤكدًا أنه يمنح زملاءه أفضلية كبرى.

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وكانت هذه هي المباراة الثانية لنادي برشلونة بعد خسارة كأس السوبر الإسباني في المباراة النهائية أمام أتلتيك بيلباو مساء الأحد الماضي والذي أعاد الشكوك إلى الفريق من جديد.

وفي سياق متصل قال فرينكي دي يونج نجم نادي برشلونة المتألق في الآونة الأخيرة والذي يقدم عطاءات مميزة ويحصل على إشادات الكثيرين إنه لا يزال يمتلك في جعبته الكثير.

وأضاف: ""نحن أفضل قليلاً مما كنا عليه في المباريات الماضية، لقد لعبنا كل المباريات بعيدًا عن كامب نو في العام الجديد وفزنا بجميع المباريات وهذا أمر إيجابي للغاية"

وتابع: "اليوم كنا جيدين جدًا، لعبنا ضد خصم يريد البدء من الخلف، إذا لم تضغط جيدًا كفريق من الصعب إيقافهم وقد تتعرض لخطورة من هذه الكرات"

وعلق فرينكي بعد المباراة على أدائه والإشادات التي يحصل عليها حيث قال دي يونج "لا يزال بإمكاني اللعب بشكل أفضل، لكنني سعيد بالطبع بالأهداف والتمريرات الحاسمة".

وعلى جانب آخر قال نجم برشلونة الصاعد ريكي بوتش والذي سجل هدفه الأول مع الفريق الكتالوني اليوم والهدف الذي حسم اللقاء لصالح البارسا إنه عانى كثيرًا هذا العام.

وأكد: "لقد كان عامًا صعبًا بالنسبة لي بكل صراحة، أنا أشارك في القليل جدًا من الدقائق ولكن كما يقول والدي علينا مواصلة القتال والتعلم وهذا يجعلني أقوى"

واسترسل النجم الشاب: "أعتقد أننا نسير الكثير من الخطوات للأمام. لقد كان شهرًا صعبًا لنا وخضنا تحديات كثيرة، لعبنا العديد من المباريات خارج الأرض وهذا مرهق جدًا"

واختتم تصريحاته قائلًا: "لقد عانينا كثيرًا وأرهق العديد من اللاعبين مع الكثير من الدقائق، هذه الانتصارات تساعدنا كثيرًا للسير في الطريق الصحيح ومواصلة العمل من أجل الفوز".

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وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 37 بفارق 3 نقاط عن صاحب المركز الثاني ريال مدريد والذي يمتلك في رصيده 40 نقطة خلف المتصدر أتلتيكو مدريد صاحب الـ 43 نقطة.