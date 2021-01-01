كومان: برشلونة محظوظ لامتلاكه تير شتيجن

تصريحات كومان بعد فوز برشلونة على إلتشي

قال رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة إن الفريق الكتالوني محظوظ لامتلاكه حارس مرمى عملاق مثل مارك أندريه تير شتيجن مؤكدًا أنه يمنح زملاءه أفضلية كبرى.

وحقق برشلونة انتصارًا هامًا على حساب مضيفه إلتشي بهدفين مقابل لا شيء ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني ليقلص الفارق بينه وبين قطبي العاصمة مدريد.

وكانت هذه هي المباراة الثانية لنادي برشلونة بعد خسارة كأس السوبر الإسباني في المباراة النهائية أمام أتلتيك بيلباو مساء الأحد الماضي والذي أعاد الشكوك إلى الفريق من جديد.

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وعقب المباراة قال كومان: "لقد خضنا الكثير من المباريات في الأيام القليلة الماضية وواصلنا التركيز في كل المسابقات، كنا أفضل من منافسينا.، كنا صبورين، وفي النهاية فزنا"

وأضاف: "كان من الصعب التسجيل لأن هناك الكثير من اللاعبين خلف الكرة.، لكننا ضغطنا بشكل جيد من أجل فك هذه التكتلات والوصول إلى المرمى من خلال المحاولات المتكررة"

وتابع: "لم تكن لديهم فرص من لعب مفتوح، كانت لديهم فرصة واحدة فقط وجاءت من خطأ كبير من دفاعنا ولكن تير شتيجن تعامل معها بشكل مثالي وحافظ على تقدمنا"

وأردف: "لحسن الحظ لدينا حارس جيد مثل تير شتيجن، لأنه كان بإمكانهم تحقيق التعادل من هذه الفرصة لولا أنه تألق وتصدى لها ليحافظ على تقدمنا بهدف للا شيء في ذلك التوقيت"

وحول دفاع الفريق قال كومان: "دفاعيًا، بصرف النظر عن هذا الخطأ الفردي، قمنا بعمل جيد إجمالًا، أفضل شيء اليوم هو ضغطنا وكذلك الأداء بدون الكرة"

وحول أداء فرينكي دي يونج الذي سجل هدفًا وصنع الثاني قال المدير الفني الهولندي: "المهاجمون الثلاثة ليسوا كافيين؛ نحن بحاجة إلى لاعبي خط الوسط للتسجيل أيضًا، وهذا ما قام به دي يونج"

وأكمل في تصريحاته حول مواطنه: "إنه يسجل ويصنع ويساعد الفريق في الكثير من الأشياء، إنه يتحسن على مستوى الأداء بمرور الوقت، نريد أن يدخل لاعب خط الوسط منطقة الجزاء من أجل الكثافة"

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وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 37 بفارق 3 نقاط عن صاحب المركز الثاني ريال مدريد والذي يمتلك في رصيده 40 نقطة خلف المتصدر أتلتيكو مدريد صاحب الـ 43 نقطة.