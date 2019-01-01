ريفالدو يدافع عن ميسي ونيمار ضد هجوم فان خال

ريفالدو يرى أن اتهامات فان خال في حق نجم باريس سان جيرمان نيمار وقائد برشلونة ميسي ليست عادلة

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

دافع نجم الكرة البرازيلية سابقًا ريفالدو عن ليونيل ميسي ونيمار، وذلك بعد تصريحات لويس فان خال في حق كليهما.

وكان لويس فان خال قد صرح بأن نيمار وميسي لاعبان قرديان فقط، وأنهما غير مفيدان للفريق وللمنظومة بالقدر الكافي.

وحول ذلك، قال لاعب برشلونة السابق ريفالدو إن اتهامات فان خال في حق ميسي ونيمار تبدو ظالمة وبعيدة كل البعد عن ما يقوله الواقع.





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— جول العربي - Goal (@GoalAR) June 26, 2019

وأضاف: "نيمار وميسي لاعبان كبيران، الجميع شاهد ما قدمه كلاهما لبرشلونة في السنوات الماضية، وكذلك ما يفعلانه مع منتخبات بلادهما"

وتابع: "حديث فان خال كمدرب أمر نسبي، ولكن لا يجب أن يتم إطلاق أحكام عامة من تلك الأشياء النسبية، من الممكن ألا يتعاقد مع أي منهما في فريقه إذا كان يرى ذلك"

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يذكر أن ريفالدو كان قد أطلق العديد من التصريحات في حق المدرب لويس فان حال الذي لم يكن يفضله حين كان لاعبًا.