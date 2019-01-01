السير أليكس فيرجسون: ندمت على هذا القرار طول حياتي

ما هو القرار الذي ندم عليه السير أليكس فيرجسون؟

كشف السير أليكس فيرجسون، المدرب التاريخي لمانشستر يونايتد، عن القرار الذي ندم عليه كثيرًا خلال مسيرته الكروية.

فيرجسون أعلن اعتزاله التدريب في 2013 بعد تحقيقه بطولة الدوري الإنجليزي مع الشياطين الحمر.

وقال المدرب الاسكتلندي في تصريحات للموقع الرسمي: "في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2008 كانت أكبر مشاكلي هي عدم الدفع بسونج بارك، وهو قرار أندم عليه حتى الآن".

وتابع: "لقد لعب دورًا كبيرًا في وصولنا إلى النهائي، واستبعاده لاعب بقيمته ومكانته لم يكن قرارًا جيدًا، فلا يوجد لاعب يستحق الغياب عن نهائي التشامبيونزليج".

سونج لم يتواجد في قائمة نهائي دوري أبطال أوروبا 2008 لأن القانون وقتها كان ينص على وجود 7 لاعبين فقط على مقاعد البدلاء، بينما الآن وصل الأمر إلى 11 لاعبًا.

جدير بالذكر أنّ مانشستر يونايتد حقق بطولة دوري أبطال أوروبا وقتها بالفوز على تشيلسي بركلات الجزاء.