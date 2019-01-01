قصة وفاء جديدة | أسباس يجدد عقده رسميًا مع سيلتا فيجو

إياجو أسباس يقرر استكمال التجربة مع سيلتا فيجو في وقت أزمة الفريق

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

جدد النجم الإسباني إياجو أسباس عقده رسميًا مع سيلتا فيجو إلى غاية العام 2023، ليكتب قصة وفاء جديدة قد ترسم ملامحها السنوات المقبلة.

وكان أسباس قد أصبح موضعًا لحديث الكثيرين في الفترة الأخيرة عقب معاناة فريقه من التواجد في مراكز الهبوط.

وفي الوقت الذي كانت تشير فيه المصادر إلى حتمية بحثه عن نادٍ آخر بعد اقتراب هبوط سيلتا فيجو إلى دوري الدرجة الثانية، خالف أسباس كل التوقعات.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٦ أبريل ٢٠١٩

وكان أسباس قد ظهر باكيًا في إحدى مباريات فريقه بعد إصابته، وحينما سؤل عن سبب بكائه أجاب بأن ذلك يرجع إلى إحساسه بعدم القدرة على مساعدة فريقه في وقت صعب كهذا.

وكان ريال مدريد هو أبرز المهتمين بخدمات اللاعب في الآونة الأخيرة، حيث يسعى الفريق الملكي إلى التعاقد مع مهاجم جديد منذ رحيل كريستيانو رونالدو.

وأعادت قصة تجديد أسباس لعقده صورة لوكاريلي مع بارما، على الرغم من أن قصة أسباس تبدو أقل سينيمائية من قصة لوكاريلي الذي هبط مع بارما إلى الدرجة الرابعة.

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يذكر أن إياجو أسباس قد لعب من قبل بقميص ليفربول وإشبيلية، قبل أن يعود ليحط الرحال مرة أخرى في سيلتا فيجو.