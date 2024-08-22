ريفالدو: فيتور روكي سيثبت خطأ برشلونة الجسيم

"مانشستر سيتي الرابح الأكبر من وراء رحيل جوندوجان"

يرى البرازيلي ريفالدو، أسطورة برشلونة، أن النادي الكتالوني كان مخطئًا في التعامل مع مواطنه الشاب، فيتور روكي.

وتعاقد برشلونة مع فيتور روكي في الصيف الماضي، لكن المهاجم الشاب الذي وصل في يناير الماضي لم يحصل على فرصة كافية في النادي وأجبر على الرحيل على سبيل الإعارة إلى ريال بيتيس، حيث سيتم الإعلان عن الصفقة خلال ساعات.

وقال ريفالدو في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "سيذهب فيتور إلى نادٍ عظيم. ريال بيتيس فريق عظيم وأعتقد أنه سيكون من الأسهل عليه المنافسة في دوري مثل الدوري الإسباني، حيث سيظهر أنه لاعب رائع".

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وأضاف: "فيتور روكي لديه فرصة لإظهار قيمته في نفس المنافسة مع النادي الذي دفع مبلغًا ثابتًا قدره 31 مليون يورو مقابل توقيعه قبل بضعة أشهر فقط، وسيكون لديه حافز كبير".

وتابع: "وجود روكي في نفس الدوري مع برشلونة سيساعده. سيظهر أن البارسا كان متسرعًا في السماح له بالرحيل هذا الموسم. لديه كل شيء لجعل وقته في بيتيس ناجحًا، مع دقائق ودعم من الجمهور الكبير".

كما كان لريفالدو رأي سلبي بشأن رحيل إلكاي جوندوجان عن برشلونة ليعود إلى فريقه السابق مانشستر سيتي، قائلًا: "إذا رحل جوندوغان، فإن مانشستر سيتي سيفوز وبرشلونة سيفتقده كثيرًا".

ريفالدو كان قد توج بجائزة الكرة الذهبية عام 1999 عندما كان لاعبًا في برشلونة بين عامي 1997 و2002 وحصد كأس العالم مع منتخب البرازيل.