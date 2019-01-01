ريفالدو: برشلونة لن يترك نيمار ينضم لفريق آخر

تعرف على تصريحات ريفالدو حول موقف نيمار من الانضمام إلى برشلونة

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أكد أسطورة برشلونة ومنتخب البرازيل، ريفالدو، أنّ النادي الكتالوني لن يسمح لنيمار دا سيلفا بالانضمام إلى فريق آخر حال قرر الأخير مغادرة باريس سان جيرمان.

برشلونة في مفاوضات متقدمة من أجل التعاقد مع نيمار قبل غلق سوق الانتقالات.

وقال ريفالدو عبر حسابه بموقع "إنستجرام" : "الجميع يعلم ما الذي حدث مع نيمار، خروجه من برشلونة كان خطأً ولم يكن يجب عليه أبدًا مغادرة أحد أفضل فرق العالم".

وأوضح: "إنّه حاليًا يرغب في العودة لكي يصحح هذا الخطأ الجسيم".

واختتم: "أتمنى أنّ يسعى الرئيس وباقي أعضاء مجلس الإدارة لبذل كل ما لديهم لأجل استعادة اللاعب خلال الأيام المتبقية".

ولم يلعب نيمار أي مباراة مع باريس سان جيرمان خلال الموسم الجاري بسبب تعقد موقفه في سوق الانتقالات.

وكان أحد المديرين التنفيذين في برشلونة قد أعلن عقب عودته مع فرنسا أنّ المفاوضات متقدمة مع سان جيرمان ولكن لم يتم التوصل لقرار بعد.

صاحب الـ 27 عامًا لعب للبلوجرانا بين 2013 و2017 وسجل 105 هدفًا وحقق 10 ألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا.