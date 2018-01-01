ريفالدو: إيسكو لاعب عظيم وأتمنى رؤيته في برشلونة

النجم البرازيلي السابق يرشح إيسكو للانضمام إلى برشلونة ولكنه مقتنع بصعوبة الصفقة

دافع النجم البرازيلي ريفالدو، عن صانع الألعاب الإسباني إيسكو، وسط حملة الانتقادات الشديدة التي تعرض لها في الفترة الأخيرة.

جماهير ريال مدريد أطلقت صافرات الاستهجان بشكل واضح ضد إيسكو، خلال المواجهة التي خسرها ريال مدريد 3/0 من سسكا موسكو بدوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي.

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ريفالدو الذي سبق وأن لعب للغريم التقليدي برشلونة، يرى إيسكو لاعباً ممتازاً، ويتمنى مشاهدته بقميص فريقه السابق.

وقال ريفالدو:"إيسكو لاعب عظيم، الجماهير تضعه دائماً تحت أنظارها ولكن عليه نسيان كل ذلك".

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وأضاف:"إذا سألتني هل أريده في برشلونة؟ بالطبع نعم هو لاعب ممتاز جداً ويناسب الفريق إلى حد كبير".

وتابع:"الصفقة قد تكون معقدة أيضاً لصعوبة انتقال أي لاعب من ريال مدريد إلى برشلونة".

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وأما عن أزمة ريال مدريد:"هم بحاجة لمهاجم يسجل بانتظام بعد رحيل رونالدو الذي تأثر الفريق كثيراً من بعده".

جدير بالذكر أن يوفنتوس يعتبر هو أبرز المهتمين بضم الدولي الإسباني، والذي يمتلك شرطاً جزائياً بعقده قيمته 620 مليون جنيه إسترليني.