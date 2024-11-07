"على الأقل سجلنا هدفين في برشلونة" .. سخرية مؤلمة تفتح جرح ريال مدريد بالكلاسيكو

بطل أوروبا أصبح مثارًا للسخرية!

لا تزال أصداء خسارة ريال مدريد الثقيلة (0-4) من غريمه الأزلي برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني قبل أيام بملعب "سانتياجو برنابيو"، تتردد في مختلف ملاعب أوروبا.

ولم يتوقف قطار انتصارات برشلونة بل واصل نتائجه القوية، فسحق ريد ستار الصربي بنتيجة (5-2) في عقر داره، أمس الأربعاء ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

وسجل أهداف برشلونة كل من: روبرت ليفاندوفسكي "هدفين"، إينيجو مارتينيز، رافينيا، وفيرمين لوبيز في الدقائق (13، 43، 53، 55، و76)، بينما سجل للنجم الأحمر سيلاس وميلسون في الدقيقتين (27، 84).

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وعقب المباراة الأخيرة، كان تعليق السلوفيني تيمي إلسنيك لاعب فريق ريد ستار، مؤلمًا لجماهير ريال مدريد، حيث ربط بين خسارة فريقه بخماسية، والسقوط المروع للملكي في عقر داره برباعية نظيفة.

وقال إلسنيك في مقابلة تليفزيونية بعد اللقاء نقلتها "موندو ديبورتيفو": "يجب أن نهنئ برشلونة على الفوز، لديهم بعض من أفضل اللاعبين في العالم".

وأضاف مازحًا: "حاولنا المنافسة ومجاراة الضيوف في النتيجة، لكن على الأقل يمكننا القول إننا سجلنا أهدافًا أكثر ضد برشلونة مقارنةً بما فعل ريال مدريد في الكلاسيكو".

ولم يكن إلسنيك الوحيد من النادي الصربي الذي أجرى هذه المقارنة، حيث سبق ونشر الحساب الرسمي لنادي ريد ستار مقطع فيديو مضحك، أشار فيه إلى نادي ريال مدريد وعلق: "ربما خسرنا، لكننا سجلنا هدفين".

ويقدم برشلونة تحت قيادة فليك مستويات رائعة هذا الموسم، إذ يتصدر جدول ترتيب الليجا بفارق 9 نقاط عن الوصيف ريال مدريد (لديه مباراة مؤجلة)، فيما يملك 9 نقاط في دوري الأبطال جعلته في المركز السادس.