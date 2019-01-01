ريجيكامب يطالب جماهير الوصل بالصبر وانتظار فريق مختلف الموسم القادم

الفريق خسر في دوري أبطال آسيا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

طالب لورينت ريجيكامب المدير الفني للوصل جماهير النادي بالصبر وانتظار فريق مختلف الموسم القادم، ذلك في تصريحاته عقب السقوط القاري أمام ذوب آهن الإيراني.

وخسر الوصل أمام ذوب آهن في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا بنتيجة 3-1، وقد أعاد المدرب ريجيكامب تلك الخسارة للضغط الذهني على اللاعبين نتيجة تراجع النتائج.

مضيفًا حسب جريدة البيان الرياضي " ضغط النتائج كبير، وعادة ما نتقدم ثم نخسر ومعنى ذلك أن الأفضلية لك، وبعض الأحيان يكون هناك ضغط في عقول اللاعبين يدفع بهم للذهاب للأمان، لذا أحيانًا نخسر المباريات، وأسعى لأن أجعل اللاعبين يستمرون في التسجيل، وليس اللعب للأمان".

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"لا أحب الحديث عن اللاعبين ومستواهم، وستأتي المرحلة الصيفية، وأتحمل كل المسؤولية، سترون بعد المعسكر والعائلة التي سوف نبنيها في الفترة التحضيرية، نفس اللاعبين كيف ستكون ردة فعلهم في حالة الخسارة، وإن شاء الله سأقوم بتغيير عقلية اللاعبين، فقط علينا أن نتحلى ببعض الصبر وسنقوم بإجراء التغييرات المطلوبة في الوقت المناسب".

وأتم "أعرف ما أقوم به وما أعمله وأعرف أن هذا الفريق مع الجمهور سيكون أقوى في الموسم المقبل، ستكون الأجواء مختلفة، نعيش موسمًا صعبًا حيث تعرضنا لعدة إصابات، وبداية سيئة للموسم، ومن الصعب أن تغير كل هذه الأمور في وقت قصير".

يُذكر أن الوصل يتواجد في المركز التاسع من دوري الخليج العربي الإماراتي، ولم يجمع سوى 23 نقطة من 19 مباراة.