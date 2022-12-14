ريتشارليسون يتخطى جراح المونديال بوشم رونالدو ونيمار!

علي سمير
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Richarlison tattoo GFXGetty / GOAL
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وشم عملاق للجم البرازيلي

قرر المهاجم البرازيلي ريتشارليسون، تخطي الخروج الصادم لمنتخب بلاده من كأس العالم قطر 2022 بوشم على ظهره لتكريم نجوم بلاده.

البرازيل ودعت المونديال من دور الثمانية، بعد الخسارة غير المتوقعة أمام كرواتيا بركلات الترجيح، بعدما كان الفريق المرشح الأول للفوز بالبطولة.

ريتشارليسون نشر صورة على حسابه بموقع "إنستجرام" وهو يظهر بوشم عملاق على ظهره، حيث قرر وضع وجهه بجوار كل من نيمار ورونالدو الظاهرة.

وتواجد كذلك على ظهر مهاجم توتنهام توقيع الأسطورة البرازيلية بيليه مع جملة "لقد جعلت البرازيل تبتسم"، في إشارة إلى ما قاله بيليه عن ريتشارليسون في وقت سابق.

يذكر أن المهاجم البالغ من العمر 25 سنة يعاني من مشكلة في أوتار الركبة، ومن المتوقع غيابه عن توتنهام لمدة شهر.

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  • 78071فرنسا، 2018
  • 56066ألمانيا، 2014
  • 106571إسبانيا، 2010
  • 38513إيطاليا، 2006
279221 الأصوات
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