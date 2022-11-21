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البرازيل

ريتشارليسون: حلم حياتي؟ جزيرة مليئة بالنساء مثل رونالدينيو!

هيثم محمد
10:28 ص غرينتش+2 21‏/11‏/2022
Richarlison, Brasil x Tunísia
ردود فعل غاضبة من تصريحات نجم سبيرز

خرج نجم البرازيل ريتشارليسون بتصريحات تثير استياء الشعب البرازيلي بسبب أمنياته عقب اعتزال كرة القدم.

نجم سبيرز ظهر في لقاء مع مذيعة برازيلية على هامش معسكر السامبا وتم سؤاله عن أمنياته بعيداً عن كرة القدم، ليخرج برد مثير للجدل.

وقال ريتشارليسون عن أمنياته عقب الاعتزال: "أحلم بامتلاك جزيرة كبيرة تعج بالنساء، مثل تلك الصورة الشهيرة لرونالدينيو".

ويشير مهاجم السامبا إلى صورة شهيرة لنجم برشلونة السابق مع مجموعة من الفتيات في حمام للسباحة أثارت ضجة كبيرة وقتها.

تصريحات ريتشارليسون قابلها ردود أفعال مختلطة من جماهير السيليساو، بين انتقاد من السيدات لكلمات اللاعب، والبعض الآخر الذي اعتبرها مجرد مزحة.

ويستعد اللاعب مع بقية فريق البرازيل للمباراة الافتتاحية بالمونديال أمام صربيا التي ستقام مساء الخميس المقبل.

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