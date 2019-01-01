ريبيري يناقش خطوته المقبلة بعد وداع بايرن ميونخ

ريبيري يملك عدة عروض

فيسبوك تويتر هيثم محمد

ناقش فرانك ريبيري، النجم الفرنسي، مستقبله بعدما ودع بايرن ميونخ بعد مباراة إينتراخت فرانكفورت في ختام البوندسليجا.

وسجل ريبيري هدفاً في الانتصار بنتيجة 5-1 والتتويج رسمياً بلقب الدوري الألماني السابع على التوالي لبايرن.

وقال ريبيري مع "تيليفوت": "عمري كله هو مشواري الكروي، مريت بلحظات مؤثرة عديدة، كنت محظوظاً بالفوز بكل شيء هنا".

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وأضاف: "تأتي لحظة يكون عليك أن تترك الحياة تستمر، هذه هي كرة القدم والحياة ككل، الأمر ليس سهلاً".

وأردف الفرنسي: "لا أعرف ما هي الخطوة القادمة، أملك عدة عروض ولكن لم أقرر بعض، سأفتقد الأمور هنا كثيراً، كل شيء مر سريعاً".

وأفادت التقارير أن ريبيري تلقى عروضاً من أستراليا، الخليج العربي، والدوري الفرنسي.