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ريبيري يسخر من فيفا 20

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اللاعب الفرنسي يتألق في فلورنسا

هيثم محمد         تويتر

سخر فرانك ريبيري، النجم الفرنسي لفيورنتينا، من لعبة فيفا 20 الجديدة بعد صدورها في الأسابيع الأخيرة.

ويتألق ريبيري بشكل لافت مع الفيولا منذ انضمامه لصفوفه مطلع الموسم، وتُوج بجائزة أفضل لاعب في سبتمبر.

ونشر ريبيري صورة له من اللعبة على "تويتر" وعلق قائلاً: "كنت ألعب مع أطفالي فيفا 20، من هذا الشخص؟".

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وأوضح عدد من المتابعين للاعب أن السبب هو عدم حصول الشركة المصنعة للعبة على حقوق الصورة الخاصة بناديه.

وصدرت اللعبة رسمياً في الشهر الماضي، وشهدت إقبالاً كبيراً على شرائها من قبل محبي الألعاب الالكترونية.

 

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