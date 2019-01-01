ريان جيجز يطالب بعودة لويس فان خال لتدريب مانشستر يونايتد

ريان جيجز يرى أن الهولندي لويس فان خال هو الأنسب لخلافة سولشار في مانشستر يونايتد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

رأى مدرب منتخب ويلز الحالي ونجم مانشستر يونايتد سابقًا ريان جيجز أن الهولندي لويس فان خال سيكون مدرب المرحلة بالنسبة للشياطين الحمر.

وكان ريان جيجز قد تولى قيادة مانشستر يونايتد لأربعة مباريات كمدرب مؤقت عقب إقالة ديفيد مويس في موسم 2013 – 2014.

وتحدث المدرب الويلزي حول مانشستر يونايتد، حيث أكد أن الفريق سيصبح في حاجة لمدرب أكثر خبرة في الموسم المقبل.

أحد المهاجمين الرائعين في كرة القدم، هل تعرف من هو؟🤔 pic.twitter.com/9qK0NisTWZ

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٨ فبراير ٢٠١٩

وقال جيجز: "لا أمتلك أية صلاحيات في مانشستر يونايتد، ولا يحق لي الاختيار، ولكن لو كانت الأمور بيدي للجأت إلى لويس فان خال"

وأضاف: "فان خال مدرب كبير وقام بعمل رائع مع مانشستر يونايتد، التفاصيل فقط هي من جعلت هذه التجربة تظهر بشكل لا يعجب الجماهير والإدارة"

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يذكر أن لويس فان خال كان قد تولى قيادة مانشستر يونايتد لمدة موسمين عقب نهاية كأس العالم 2014 الذي احتل فيه المركز الثالث مع منتخب هولندا.