ريال مدريد ينافس أندية الدوري الإنجليزي على جوهرة ريال بيتيس

موهبة جديدة على رادار الملكي

يتطلع ريال مدريد إلى ضم موهبة جديدة في إسبانيا، تتمثل في ناشئ ريال بيتيس، أساني دياو، صاحب الـ 18 عامًا يملك شرطًا جزائيًا مثيرًا يمكن لريال مدريد حسم صفقته به.

لقد ولد لأبوين سنغاليين في إكستريمادورا، وانتقل إلى قادش في عام 2021، ولفت انتباه كشافي بيتيس أثناء اللعب في دوري الدرجة الرابعة. بلغ دياو 18 عامًا فقط في بداية سبتمبر، لكنه يلعب بشكل جيد فعلًا في الوقت الراهن تحت قيادة مانويل بيليجريني.

وتحدث بيليجريني في وقت سابق عنه قائلًا: "بالطبع كنا نعتبره خيارًا لهذا الموسم، ورأيناه في فترة ما قبل الموسم وأيضًا في التدريب كل يوم. لديه الكثير من القوة، وأنا سعيد بالهدف الذي سجله، إنه بلا شك لاعب يتمتع بمستقبل عظيم".

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ظهر دياو لأول مرة في الدوري الأوروبي ضد رينجرز في المراحل الأخيرة من الهزيمة 1-0، لكنه لعب 153 دقيقة في الدوري الإسباني منذ ذلك الحين ضد غرناطة وفالنسيا. وقد سجل في كل منهما.

مع أربع مباريات دولية بالفعل مع منتخب إسبانيا تحت 19 عامًا، ذكرت صحيفة "الكونفدينسيال" أن الفرق الإنجليزية المختلفة لا تراقبه فحسب، بل كان ريال مدريد يراقب اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا منذ مايو.

وأفادت تقارير صحفية إسبانية بأن ريال مدريد علم بوجود شرط جزائي في عقد اللاعب حاليًا مقابل 30 مليون يورو، وهي قيمة قليلة قياسًا إلى موهبته الاستثنائية.