ريال مدريد يقترب؟ باريس يتوصل لاتفاق لضم بديل مبابي

مشكلة وحيدة أمام الصفقة

توصل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى اتفاق شفهي مع راندال كولو مواني مهاجم آينتراخت فرانكفورت تمهيدًا لضمه هذا الصيف.

باريس قد يتخلى عن نجمه الأول كيليان مبابي خلال هذا الصيف، بسبب إصرار اللاعب على عدم تجديد عقده والرحيل بالمجان في يونيو 2024، لذلك يفضل النادي بيعه بأعلى سعر ممكن.

شبكة "سكاي سبورتس" الألمانية، أكدت أن باريس بدأ التحضير للحياة من دون مبابي، بالتوصل لاتفاق مع اللاعب، ولكن المشكلة تكمن في السعر الذي يطلبه فرانكفورت للتخلي عنه.

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ماركوس كروش المدير الرياضي للنادي الألماني يتمسك بالحصول على 86 مليون جنيه استرليني وهو ما يصل إلى 100 مليون يورو لبيع صاحب الـ24 سنة لباريس.

ويمتلك فرانكفورت اليد العليا في المفاوضات، نظرًا لارتباط اللاعب بعقد مع النادي حتى يونيو 2027، وحاجة باريس لضم مهاجم جديد في حالة رحيل مبابي.

وفي حالة نجاح باريس في إتمام الصفقة، ربما يعني ذلك اقتراب مبابي من تحقيق حلمه أخيرًا بالانتقال إلى ريال مدريد في الأيام الأخيرة من الميركاتو.

يذكر أن باريس ارتبط خلال الأيام القليلة الماضية بضم عثمان ديمبيلي جناح برشلونة، بالإضافة لجونسالو راموش مهاجم نادي بنفيكا البرتغالي.