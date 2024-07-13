ريال مدريد يفكر في نسيان يورو والتوجه لـ"الحل البرتغالي" لدعم دفاعه!

منافسة قوية على صاحب الـ25 سنة

تسببت التعقيدات الخاصة بصفقة انتقال ليني يورو إلى ريال مدريد، بتوجه النادي الإسباني إلى خيارات أخرى لتعويض رحيل ناتشو فيرنانديز إلى القادسية السعودي.

يورو يعتبر الخيار الرئيسي لريال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بسبب المستويات المميزة التي قدمها مع ليل الفرنسي الموسم الماضي وعمره الصغير الذي يصل إلى 19 سنة، ولكنه لم يتوصل إلى اتفاق حتى الآن على حسم الصفقة.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" قالت إن المطالب المالية المرتفعة من ليل لبيع يورو ودخول مانشستر يونايتد في الصفقة، دفع ريال للتفكير في ضم ديوجو ليتي لاعب أونيون برلين الفرنسي البالغ من العمر 25 سنة.

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وأشارت الصحيفة إن ريال يتابع اللاعب منذ فترة طويلة، حيث يعتبر المدرب كارلو أنشيلوتي من أشد المعجبين به، خاصة وأنه لعب أمام ريال في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، حيث شارك كأساسي ذهابًا وإيابًا في خسارة فريقه بنتيجتي 1/0 و3/2 على الترتيب.

ومن المقرر أن تبلغ قيمة التعاقد مع البرتغالي من برلين 18 مليون يورو فقط في حالة حدوث الصفقة، وهو ما يوفر الكثير من الأموال لريال مدريد، في الوقت الذي يطلب فيه ليل 50 مليونًا للتخلي عن خدمات يورو.

جدير بالذكر أن ديوجو ليتي يرتبط بعقد مع أونيون برلين حتى عام 2026، ولا يعتبر ريال هو النادي الوحيد المهتم به، بوجود منافسة بين إشبيلية وميلان وباير ليفركوزن على ضمه بالميركاتو الصيفي الحالي.