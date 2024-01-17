130 مليون يورو قد تغير عالم كرة القدم!

تتواصل التكهنات بشأن مستقبل الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، ويحق له الآن، التوقيع مجانًا لأي فريق على أن ينضم إليه الصيف المقبل.

وارتبط اسم مبابي بشكل كبير بريال مدريد، الذي سبق وفاوضه عدة مرات، أبرزها في 2022، حين كان لاعبًا حرًا، لكنه اختار التجديد لبي إس جي.

وذكرت صحيفة سبورت أن ريال مدريد قد يفكر في شيء "لا يمكن تصوره" لتعزيز آماله في التعاقد مع مبابي.

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ورغم أن انتقال النجم الفرنسي سيكون "مجانًا"، إلا أنه سيحصل على مكافأة توقيع كبيرة وراتب سنوي قد يصل إلى 30 مليون إسترليني.

وأوضحت الصحيفة: "مانشستر يونايتد يفكر في التقدم بعرض لشراء فينيسيوس، ويعتقد أنهم على استعداد لدفع 130 مليون إسترليني للريال، نظير الفوز بخدمات النجم البرازيلي".