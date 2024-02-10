ريال مدريد يفض اشتباك صدارة الليجا برباعية في شباك جيرونا

ريال مدريد ينفرد بصدارة الدوري الإسباني برباعية في شباك جيرونا...

حقق ريال مدريد، فوزًا عريضًا على حساب جيرونا بأربعة أهداف دون رد، في قمة الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني، والتي جمعت بينهما على ملعب سانتياجو برنابيو، معقل الميرينجي.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ريال مدريد إلى النقطة 61 في صدارة ترتيب الدوري، وبفارق خمس نقاط عن جيرونا صاحب المركز الثاني.

ريال مدريد، كشر عن أنيابه مبكرًا وتمكن من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة السادسة بأقدام فينيسيوس جونيور، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

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وواصل ريال مدريد، سيطرته على مجريات الشوط الأول مع انحصار اللعب في وسط الملعب، دون خطورة من الجانبين.

وبعد مرور 36 دقيقة وبمجهود فردي مميز، راوغ فينيسيوس لاعبي جيرونا، ومرر تمريرة سحرية خلف الدفاعات إلى بيلينجهام الذي انطلق وراوغ الحارس ووضع الكرة في الشباك.

وحاول لاعبو جيرونا، العودة إلى مجريات اللعب وتقليص الفارق، ولكن واصل ريال مدريد سيطرته وهيمنته، وأنهى المباراة إكلينيكيًا بهدف ثالث بعد مرور عشر دقائق على بداية الشوط.

في الدقيقة 54 انطلق فينيسيوس وتوغل من الجانب الأيسر وسدد تسديدة قوية تصدى لها الحارس، وارتدت إلى بيلينجهام الذي وضع الكرة في المرمى.

وأنهي رودريجو، رباعية ريال مدريد وقتل أحلام جيرونا في الدقيقة 61 عندما انطلق بالكرة من وسط الملعب، وحتى منطقة جزاء الضيوف، وسدد الكرة ببراعة في المرمى.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدقيقة، سقط أردا جولر في منطقة جزاء جيرونا، واحتسب الحكم ركلة جزاء، تقدم خوسيلو لتنفيذها ولكنها ارتطمت بالقائم، وانتهت المباراة بفوز ريال مدريد بأربعة أهداف دون رد.