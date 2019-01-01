ريال مدريد يُغري توتنهام بورقة جديدة من أجل إريكسن

الريال يستخدم قدراته بذكاء..

تحدثت تقارير صحفية إسبانية عن عزم ريال مدريد استعمال ورقة جديدة في سبيل إقناع توتنهام هوتسبيرز بالتخلي عن كريستيان إريكسن للملكي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويُعتبر إريكسن أولوية قصوى بالنسبة للمدرب زين الدين زيدان، وذلك في ظل صعوبة التعاقد مع بول بوجبا لتمسك إدارة ناديه مانشستر يونايتد به من جهة، وضخامة المبلغ المالي الذي قد تتم به الصفقة من جهة أخرى.

ريال مدريد يخطط لخطف إريكسين في يناير

الصحافة الإسبانية بدورها كشفت أن ريال مدريد سيعرض إيسكو وماريانو دياز على إدارة توتنهام في مقابل ضم الدولي الدنماركي الذي يُعد المنفذ الأهم لحل أزمة منتصف الملعب.

وعلى الرغم من أن إيسكو قيمته كبيرة وورقة رابحة لدى زيدان، إلا أن المدرب الفرنسي لا يُمانع الاستغناء عنه في صفقة تبادلية كهذه أو أن يرحل بمقابل مادي كبير.

مانشستر سيتي ويوفنتوس وميلان هم أبرز المهتمين بخدمات الدولي الإسباني الذي عقده ساري مع النادي الملكي حتى ٢٠٢١، ولكن عدم الاعتماد عليه أساسيًا يجعل رحيله هو أمر متوقع للغاية.

على الجهة الأخرى فإن ماريانو دياز لا يحظى نهائيًا بفرص للمشاركة، ويبدو بوضوح أنه خارج حسابات زيزو، ولديه اهتمامًا من عدد من الأندية يأتي على رأسها فالنسيا لتعويض الرحيل المحتمل لرودريجو مورينو.

إدارة الريال تسعى إلى استغلال اكتمال عدد قائمتها بالصورة المثالية، ومن الممكن في حال أن قُدِّم عرض تبادلي كهذا مع توتنهام فسيلقى قبول إدارة ليفي المعروفة بحسن علاقاتها مع إدارة بيريز.

يذكر أن ريال مدريد سبق له وأن تعاقد مع لوكا مودريتش وجاريث بيل من توتنهام.