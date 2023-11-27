ريال مدريد يعود "لتدمير" ليونيل ميسي .. مدرب الأرجنتين مطلوب لخلافة أنشيلوتي!

ريال مدريد يستهدف ضم صديقي ميسي!...

يواصل ريال مدريد، عملية البحث عن مدير فني يقود سفينة الميرينجي، في الموسم القادم خلفًا للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وينتهي عقد أنشيلوتي مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، ومن المنتظر أن ينضم المدرب الإيطالي، إلى منتخب البرازيل لقيادته في الأول من يوليو القادم.

وارتبط ريال مدريد، بالتعاقد مع مدربين جيدين لقيادة الفريق في رحلته الجديدة، ويأتي تشابي ألونسو وراؤول جونزاليس، على رأس تلك الأسماء، والآن انضم لهم ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين.

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وتجمع سكالوني، بعلاقة صداقة قوية مع ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الأسبق وإنتر ميامي الحالي، وتشكل تلك العلاقة تهديدًا كبيرًا في مفاوضات الميرينجي مع المدرب الأرجنتيني، بحسب ما ذكرته الصحافة الإسبانية.

وظهر سكالوني لأول مرة كلاعب مع منتخب الأرجنتين في عام 2003، ثم شارك في كأس العالم 2006، واستمر في تمثيل منتخب التانجو، حتى بعد اعتزاله عمل كمدرب للأرجنتين وحقق معهم كأس العالم 2022.