ريال مدريد يعلن غياب فيرلاند ميندي للإصابة

ريال مدريد الإسباني يعلن إصابة لاعبه الفرنسي فيرلاند ميندي القادم من صفوف ليون هذا الصيف.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي ريال مدريد عن إصابة لاعبه الفرنسي فيرلاند ميندي ظهير أيمن النادي بمشكلة عضلية في الساق اليسرى.

جاء هذا في بيان صحفي نشره النادي عبر موقعه الإلكتروني قبل قليل وأكد من خلاله أن فترة غياب اللاعب غير معروفة بعد.

وكبت النادي: "بعد الفحوصات التي قام بها لاعبنا فيرلاند ميندي اليوم عن طريق الخدمات الطبية للنادي تم تشخيص حالته بمشكلة عضلية في الساق اليسرى، المزيد من التقييم سيتم لاحقًا".

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ويعاني ريال مدريد بالفعل من إصابة كل من البرازيلي مارسيلو والإسباني ناتشو إلا أن الأخير من المتوقع عودته في مواجهة أوساسونا.

وسيستضيف ريال مدريد نظيره أوساسونا مساء غدًا الأربعاء ضمن لقاءات الجولة السادسة من الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بالتساوي مع أتلتيك بلباو صاحب القمة بـ ١١ نقطة لكل فريق.