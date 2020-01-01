ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة كروس

ضربة قوية للنادي الملكي

أوضح ريال مدريد طبيعة الإصابة التي تعرض لها طوني كروس، نجم خط الوسط، أثناء اللقاء الأخير أمام ريال بيتيس والتي أجبرته على مغادرة الميدان.

كروس شارك أساسياً في تشكيل الملكي، ثم غادر في الدقيقة 45 الملعب وظهر عليه علامات الألم متأثراً بالإصابة في ساقه.

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ونشر ريال مدريد بياناً عبر موقعه الرسمي ذكر فيه أن الدولي الألماني يعاني من إصابة عضلية في عضلات الساق اليسرى الألوية الوسطى.

وكشف البيان أن الفحوصات أثبتت الإصابة، وأن مدة غيابه وتعافيه ستتحدد وستقيم في الأيام المقبلة.

وتأتي الإصابة في توقيت صعب للنادي الملكي الذي يدخل حزمة من المباريات، إذ يواجه بلد الوليد الأربعاء، ثم ليفانتي الأحد لحساب بطولة الدوري.

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وقد تؤدي الإصابة أيضاً لغياب كروس عن صفوف المنتخب الألماني في التجمع الخاص بشهر أكتوبر القادم، بانتظار موقف المدرب يواخيم لوف.

وفاز ريال مدريد في المباراة الأخيرة على بيتيس بملعبه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، اللقاء الذي شهد جدلاً تحكيمياً كبيراً.