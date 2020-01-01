بعد اعتباره التحكيم مواليًا لريال مدريد.. بيليجريني مهدد من الاتحاد الإسباني

عقوبة ضخمة..

يواجه مانويل بيليجريني، المدير الفني لريال بيتيس، شبح التعرض لعقوبة ضخمة من الاتحاد الإسباني في أعقاب تصريحات هاجم فيها حكم مباراة فريقه أمام ريال مدريد وشكك في نزاهته.

وشهدت مباراة الملكي مع بيتيس جدلًا تحكيميًا كبيرًا، حيث قام حكم المباراة بطرد إيمرسون الظهير الأيسر لكتيبة بيليجريني، إلى جانب الاحتكام إلى تقنية الفيديو في منح ركلة جزاء للريال في الدقائق الأخيرة مشكوك في صحتها.

وبعد المباراة خرج بيليجريني إلى الصحافة وصرح قائلًا "أقول إن اللعب ضد ريال مدريد وتقنية الفيديو والطرد معًا هو أمر صعب حقًا" في إشارة إلى أن التحكيم كان منحازًا لخصومه.

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تقارير من صحيفة "AS" الإسبانية كشفت أن الاتحاد الإسباني سيطلب من لجنة المسابقات أن تفتح تحقيقًا مع بيليجريني بشأن هذه التصريحات العنيفة ضد التحكيم في ظل تشديد قوانين الانضباط في هذا الصدد قبل بداية هذا الموسم.

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العقوبة التي سيتلقاها بيليجريني يفترض أن تكون الإيقاف بين أربع مباريات إلى 12 مباراة، مع غرامة تبدأ من 601 إلى ثلاثة آلاف يورو.

المدرب التشيلي لن يكون الوحيد الذي سيعاقب من ريال بيتيس، فحارسه جويل روبليس تحدث هو الآخر مهاجمًا التحكيم بقوله "عندما يتواجد شك في لعبة فدائمًا ما يكون في مصلحة لاعب الفريق الكبير".

يذكر أن بيليجريني قد تولى تدريب بيتيس مع بداية هذا الموسم، وتمكن من قيادة النادي الأندلسي للفوز في أول جولتين وحصد 6 نقاط قبل تلقي الهزيمة الأولى له في مغامرته الجديدة على يد ريال مدريد.