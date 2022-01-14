ريال مدريد يعلن إصابة كارباخال بفيروس كورونا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، عن إصابة لاعبه داني كارباخال بفيروس كورونا، خلال تواجد الفريق حاليًا بالمملكة العربية السعودية، للمشاركة في كأس السوبر الإسباني.

كارباخال شارك في مباراة ريال مدريد الأخيرة أمام برشلونة في الكلاسيكو الإسباني، والتي انتهت بفوز الفريق الملكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليصعد إلى نهائي بطولة كأس السوبر.

ونشر نادي ريال مدريد عبر موقع الرسمي، بيانًا رسميًا يعلن خلاله عن إصابة داني كارباخال بفيروس كورونا، بعد أن تبين إيجابية العينة الخاصة به.

وبذلك يغيب كارباخال عن مباراة ريال مدريد القادمة أمام أتلتيك بلباو في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني، والمقرر إقامتها مساء يوم الأحد القادم.

وتقام المباراة النهائية على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، حيث من المنتظر أن تشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

وشارك كارباخال الظهير الأيمن لريال مدريد في مباراة برشلونة أساسيًا، حيث لعب طوال الـ90 دقيقة، حتى تم تغييره قبل بدء الأشواط الإضافية، بمشاركة زميله لوكاس فاسكيز.

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ومن المنتظر أن يتم الاعتماد على فاسكيز بدلًا من كارباخال في مواجهة نهائي كأس السوبر الإسباني أمام أتلتيك بلباو، بعد تأكد غيابه بسبب إصابته بفيروس كورونا.