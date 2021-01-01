ريال مدريد يعثر على خليفة سيرخيو راموس في الدوري البرتغالي

ديفيد كارمو قد يكون مدافع ريال مدريد المستقبلي

يبدو أن ريال مدريد بات مستسلمًا لفكرة رحيل قائده سيرخيو راموس وبدأ يبحث عن البديل بشكل مبكر، وعلى الأرجح فقد وجده في الدوري البرتغالي على عكس المنتظر.

واستمر النادي الملكي في تمشيط السوق استعدادًا لمغادرة راموس، وهناك تقارير جيدة جدًا حول العثور على البديل المناسب وخليفة القائد في قلب الدفاع.

صحيفة ذكرت أن البديل سيكون هو المدافع البالغ من العمر 21 عامًا والذي كان على بعد خطوة واحدة من ليفربول، والذي يلعب حاليًا في صفوف سبورتينج براجا.

اللاعب هو المدافع الشاب ديفيد كارمو، قلب دفاع نادي سبورتينج براغا البرتغالي، الرجل الذي تصفه الصحف البرتغالية بأنه أعجوبة جسدية، حيث يبلغ طوله 1.96 مترًا.

هناك فرق كبرى تطارد قلب الدفاع الواعد المدرج على جدول أعمال مدريد للمستقبل القريب، حيث أن النادي الملكي ليس الأول على مستوى الاهتمام بخدماته.

في الماضي القريب، أراد روما أن ينقض عليه في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، وحتى أنه عرض 18 مليونًا. لكن براجا رفض كونه كان يدرك اهتمام كبار آخرين مثل ليفربول ومانشستر يونايتد .

قبل مواجهة برشلونة .. شخصية باريس سان جيرمان عدوه الأول في الأبطال!

كارمو لديه عقد حتى عام 2025 وشرط إنهاء أحادي الجانب بقيمة 40 مليو يورو، وعلى الرغم من صغر سنه، خاض كارمو 30 مباراة في الدوري البرتغالي و 6 في الدوري الأوروبي.