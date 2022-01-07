ريال مدريد يضع خارطة الطريق للحفاظ على فينيسيوس

قرر نادي ريال مدريد الإسباني، وضع خطة خاصة بشأن مستقبل الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور واستمراره مع الفريق.

يعيش صاحب الـ21 سنة الموسم الأفضل له مع ريال، حيث يعتبر أحد أهم العناصر في تشكيل المدرب كارلو أنشيلوتي.

ويثير مستقبل النجم الشاب مخاوف جماهير النادي الإسباني، حيث ينتهي عقده في 2024 وهناك ترقب من باريس سان جيرمان لموقفه.

صحيفة "as" الإسبانية، أكدت أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي، يخطط لتجديد عقد اللاعب بعد نهاية الموسم الحالي.

ويفضل النادي الانتظار إلى نهاية الموسم الحالي، لتجنب أي إلهاء ممكن للنجم البرازيلي خلال فترة تألقه هذا الموسم.

ويكتفي ريال في هذه الفترة بالحديث مع ممثلي اللاعب، للاتفاق على خارطة الطريق الخاصة بتجديده في الصيف.

ومن المقرر أن يزيد راتب اللاعب بشكل أكبر من أجره الحالي، من أجل إقناعه بالبقاء مع الفريق وعدم الرحيل.

ويطمح ريال مدريد في إنهاء هذا الملف سريعًا، من أجل التفرغ لبعض القضايا الأخرى مثل التعاقد مع كيليان مبابي وإرلينج هالاند.

يذكر أن فينيسيوس نجح في تسجيل 12 هدفًا وقام بصناعة 9 في 25 مباراة بقميص ريال هذا الموسم.

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